China: Ex-Spitzenpolitiker Bo zu lebenslanger Haft verurteilt

Der einstige chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai ist am Sonntag wegen Korruption und Amtsmissbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vier Wochen nach dem Korruptionsprozess verkündete das Volksgericht in der ostchinesischen Stadt Jinan am Sonntag den Schuldspruch in allen Anklagepunkten wegen Bestechlichkeit, Unterschlagung und Amtsmissbrauchs. Das Urteil gegen den 64-jährigen fiel höher aus als allgemein erwartet, obwohl eigentlich die Todesstrafe möglich gewesen wäre. Das Gericht verfügte auch die Beschlagnahmung des gesamten Besitzes des Ex-Politbüromitglieds.

In dem Urteil hieß es, Bo Xilai habe "vorsätzlich" gehandelt. " Bo Xilai hat seine Macht missbraucht und großen Schaden für das Land und seine Bürger verursacht." Er habe Bestechungsgelder in Höhe von 20,44 Millionen Yuan (2,4 Millionen Euro) angenommen, meldete die Staatsagentur Xinhua. Seine Darstellung, ein später widerrufenes Geständnis bei den ersten Ermittlungen der Disziplinkommission der Partei nur unter Druck abgegeben zu haben, wies das Gericht zurück.