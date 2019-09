Chaos bei Tories: Johnson feuert 21 Abgeordnete

Es war eine schallende Ohrfeige für den neuen, britischen Premierminister Boris Johnson. Am Dienstagabend erzwangen die Abgeordneten in London, dass das Unterhaus über einen Gesetzentwurf zu einer möglichen Brexit-Verlängerung abstimmen kann.

Johnson kündigte an, er werde vorgezogene Neuwahlen beantragen, falls die Abgeordneten wirklich am Mittwoch das Gesetz gegen den harten Brexit beschließen. Planmäßig würde die nächste Wahl in Großbritannien erst 2022 stattfinden. Parlamentswahlen vor dem 31. Oktober wären theoretisch möglich, der Weg dorthin ist jedoch schwierig.

Zwei Drittel der Mitglieder des Unterhauses müssten für einen Antrag Johnsons stimmen. Durch eine "königliche Proklamation" wird das Unterhaus dann aufgelöst, 25 Werktage später ist Wahltag.