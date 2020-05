Schwieriger Weg zur Demokratie

Das päpstliche Hilfswerk Missio engagiert sich in Burma. Im Zuge des „Weltmissions-Sonntags“ (am 20. 10.) lud die Hilfsorganisation den Erzbischof von Yangon, Charles Maung Bo, den Lehrer Valerio Rireh und die Ordensschwester Margaret Maung nach Österreich ein. In Wien teilten sie ihre Eindrücke aus ihrer Heimat mit Schülern, Pfarren und der Presse.

„Vor 50 Jahren hat die Regierung unsere Neugierde getötet“, sagt Rireh. Bestrafungen seien an der Tagesordnung. Rireh bildet Lehrer aus und wünscht sich eine Reform des Bildungssystems. Schwester Margaret setzt sich für Frauenbildung – etwa mit Computerkursen – ein. „Weil sie keine Jobs bekommen, gehen viele als Sexarbeiterinnen ins Ausland“, sagt sie. Und Erzbischof Bo mahnt in Zeiten der Öffnung: „Wir müssen aufpassen, dass Myanmar nicht ein Platz wird, wo Glücksritter nur auf ihren eigenen Profit aus sind. Unsere Ressourcen müssen den Ärmsten zugute kommen.“ (Spenden: Päpstliche Missionswerke, Ktnr.: 7.015.500, BLZ: 60.000)