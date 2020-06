Europa wartet auf Deutschland

Geringe Arbeitslosigkeit, starke Exportzahlen, gefüllte Staatskassen: Deutschland ist das bevölkerungs- und wirtschaftsstärkste Land der EU. Das Land steht für gut ein Viertel der Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone, entsprechend fallen seine Beteiligungen an der Europäischen Zentralbank ( EZB) und den Rettungsschirmen aus. Mit der Eurokrise hat sich die Bundesrepublik – und vor allem Kanzlerin Merkel – zur dominierenden Macht in Europa entwickelt. „Nein! Nein! Nein!“ haben da schon griechische Zeitungen getitelt. Merkel mit Hitlerbart oder als „eiserne Kanzlerin“ ist zum beliebten Sujet auf Demonstrationen in Krisenländern geworden. Und der italienische Populist Beppe Grillo betont sogar, dass der „Teufel Merkel trägt“.

Ein erneuter Wahlsieg Merkels wäre demnach für viele ein Schrecken. Wobei ihre Krisenpolitik wenn auch nicht beliebt, so zumindest bisher konsequent war. In Deutschland zeigen Umfragen sogar hohe Zustimmungswerte. Angela Merkel ist in der deutschen Bevölkerung beliebt wie selten ein Regierungschef vor ihr.