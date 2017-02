Bürger von Illinois sollen sich auf Zombies vorbereiten

Der kommende Oktober gilt im US-Staat Illinois offiziell als "Zombie-Vorbereitungs-Monat". Abgeordnete des Parlaments der Illinois General Assembly verabschiedeten eine entsprechende Resolution. Darin fordern sie die Einwohner des Staates auf, sich über jede Art von Naturkatastrophe zu informieren und darauf vorzubereiten - auch auf eine potenzielle "Zombie-Apokalypse".

In einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Resolution heißt es wörtlich: "Wenn die Bürger von Illinois auf Zombies vorbereitet sind, sind sie vorbereitet auf jede Art von Naturkatastrophe." Auch wenn eine Zombie-Apokalypse womöglich niemals passieren werde, erfordere sie doch dieselbe Vorbereitung wie andere Katastrophenfälle auch, heißt es in dem Dokument. Dazu zähle die Anschaffung von Wasser- und Essensvorräten sowie anderer Notversorgungen, die für bis zu 72 Stunden ausreichen sollten.

Link: Resolution HR0030 des US-Staates Illinois