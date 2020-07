Buch als Versuch einer Lebensversicherung

Am Ende seines Buches schreibt Bill Browder: "Ich muss damit rechnen, dass Putin oder Angehörige seines Regimes mich eines Tages ermorden lassen". Also erzählt der Amerikaner, wie er zum großen Investor in Russland wurde, wie er es sich mit Oligarchen und korrupten Beamten anlegte und schließlich von Putin verfolgt wurde.