Brüsseler Spitzen hautnah in Graz

Warum , so ärgert sich der Herr aus Klagenfurt, warum nur gibt es in der EU keine einheitlichen Größenangaben für Kleidung? Einmal stehe Small auf dem Etikett, dann wieder 36. „Sonst wird ja auch alles geregelt.“

Das war eine von Dutzenden Fragen, die Montagabend auf die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Viviane Reding, und Österreichs Außenminister Michael Spindelegger beim Townhall Meeting warteten. Diese Veranstaltungen soll die Brüsseler Politik begreifbarer machen; die dritte fand nach Mautern an der Donau und Steyr nun in Graz statt.

Mit dem Wahlkampf so knapp vor den Grazer Gemeinderatswahlen am 25. November habe die Ortswahl aber nichts zu tun, versichert Heinz R. Miko, Pressesprecher der Vertretung der EU-Kommission in Österreich. „Der Termin steht seit Monaten. Einen Termin mit einer Kommissarin wie Reding macht man ja nicht von Woche zu Woche.“ Zumal Reding ihre eigene Veranstaltung mit der österreichischen Reihe kombinieren ließ: Ihr Citizens Dialogue machte den Sprung vom Start in Cadiz in Spanien nach Graz und soll 2013 in Berlin fortgesetzt werden.