Briten signalisieren Entgegenkommen

Kurz vor dem Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel überschlagen sich die Meldungen. Offensichtlich als Drohgebärde gegenüber den Briten schlugen am Beginn der Woche EU-Beamte vor, ein mittelfristiges Budget unter Ausschluss Großbritanniens vorzulegen.

Montagnachmittag signalisierte die Pressesprecherin des konservativen Premiers David Cameron, dass die britische Regierung doch eine Einigung über den nächsten Finanzrahmen auf dem EU-Gipfel für wünschenswert hält. „Der Premierminister glaubt, dass es möglich ist, die Detailfragen zu klären, um einen richtigen Abschluss auf dem Gipfel in dieser Woche zu erreichen, wozu wir auch bereit sind“, sagte die Sprecherin. Cameron habe in den vergangenen Tagen mit mehreren Amtskollegen gesprochen.