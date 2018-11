Brexit: Theresa May gibt Erklärung ab

Eine erste Einigung im Brexit-Streit liegt in Brüssel und London auf den Tischen der Entscheidungsträger. Ob sie hält, entscheidet sich in den kommenden Wochen – und der Widerstand formiert sich, vor allem in Großbritannien. Premierministerin Theresa May hatte ihr Kabinett einbestellt, um die ziemlich wackelige Einigung über den Ausstiegsvertrag absegnen zu lassen.

Von Brüssel aus verfolgen die Verhandler die Ereignisse in London mit großer Anspannung. Die Brexit-Verhandler der 27 EU-Staaten wurden zu einem Treffen einberufen, kein Wort sollte jedoch nach außen dringen. Man wollte unbedingt vermeiden, die Beratungen in London zu beeinflussen.

May tritt nun vor die Öffentlichkeit: