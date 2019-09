Brexit-Rätsaelraten: Alles wartet auf Boris Johnson

Welchen Schritt aber wird Johnson als nächstes setzen, darüber rätselt man nach dem wenig ausgiebigen Arbeitsessen am Montag in Brüssel und London.

Fürs erste aber ist das britische Höchstgericht dran. Das verhandelt heute, Dienstag, darüber, ob der Premier das Gesetz gebrochen hat, als er das Parlament in der Vorwoche in Zwangsurlaub schickte. Wird dieser Urlaub aufgehoben, könnte das Parlament wieder tagen – und den Premier, dessen Regierung keine Mehrheit mehr im Unterhaus hat, weiter in die Enge treiben.

Johnson aber lässt seine Berater hinter den Kulissen weiter an Strategien feilen, wie er den Brexit noch fristgerecht und nach seinen Vorstellungen über die Bühne bringen könnte. So könnte der Premier so weit gehen, das Parlament und sein Gesetz einfach zu ignorieren. Ein brutaler Rechtsstreit wäre unweigerlich die Folge. Doch den, so war aus der Regierung zu erfahren, sei man bereit auszufechten.