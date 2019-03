Brexit: May wird nur um kurzen Aufschub bitten

Die britische Premierministerin Theresa May will in einem Brief an die EU am Mittwoch nur eine kurze Verschiebung des Termins für den Austritt aus der Europäischen Union beantragen. Das gab ein Sprecher am Mittwoch bekannt.

"Es gibt Gründe, dem Parlament noch etwas mehr Zeit zu geben, einen Weg voraus zu beschließen", hieß es. Die Schuld an der aktuellen Krise wurde zudem von der Regierungschefin auf das Parlament geschoben: "Die Menschen haben die Nase voll davon, dass das Parlament keine Entscheidung trifft und die Premierministerin teilt ihre Frustration."