Brexit-Deal: Macht Kurz die Tür für neue Verhandlungen auf?

Der im November erreichte und über die vergangenen eineinhalb Jahre ausverhandelte Deal zwischen der EU und Großbritannien ist offenbar doch nicht in Stein gemeißelt. Vor dem EU-Gipfel zum Brexit in Brüssel am Donnerstag macht der österreichische Kanzler und aktuelle EU-Rat-Vorsitzende Sebastian Kurz die Tür für neue Verhandlungen nämlich einen Spalt auf.

Gegenüber dem Standard erklärte Kurz: "Wir sind natürlich bereit, Theresa May womöglich entgegenzukommen." Es müsse eine Lösung gefunden werden, die in allen Parlamenten mehrheitsfähig ist. An entsprechenden Vorschlägen werde gearbeitet. In Großbritannien hat Premierministerin May diese Woche die geplante Abstimmung über "ihren" Deal in letzter Sekunde verschoben, weil dafür keine Mehrheiten absehbar war.