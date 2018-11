Brenzlige Situation: Komplettausfalll im Merkel-Airbus

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich in der Nacht nicht näher zu dem Defekt äußern. Er bitte um Verständnis, aber zu technischen Details und zur Fehleranalyse müssten sich die Flugbereitschaft und das Verteidigungsministerium äußern.

Trump traf ein

Während Merkels Terminplan aufgrund der Flugstörung durcheinanderkam, traf US-Präsident Donald Trump zum Gipfeltreffen der G-20-Staaten in Buenos Aires ein. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One kam Trump am Donnerstagabend mit Ehefrau Melania und seiner Regierungsdelegation auf dem internationalen Flughafen der argentinischen Metropole ein.