Brenzlige Situation: Komplettausfall im Merkel-Airbus

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich in der Nacht nicht näher zu dem Defekt äußern. Er bitte um Verständnis, aber zu technischen Details und zur Fehleranalyse müssten sich die Flugbereitschaft und das Verteidigungsministerium äußern.

Die Regierung lässt einem Zeitungsbericht zufolge jedenfalls einen möglichen kriminellen Hintergrund des Zwischenfalls prüfen. Die durch eine elektronische Störung in dem Airbus vom Typ A340-300 ausgelöste Landung in Köln/ Bonn werde kriminalistisch aufgearbeitet. Das berichtet die Rheinische Post am Freitag online unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Regierungskreisen hieß es demnach, nach einem solchen Vorfall werde in "alle Richtungen" ermittelt.

Trump traf ein

Während Merkels Terminplan aufgrund der Flugstörung durcheinanderkam, traf US-Präsident Donald Trump zum Gipfeltreffen der G-20-Staaten in Buenos Aires ein. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One kam Trump am Donnerstagabend mit Ehefrau Melania und seiner Regierungsdelegation auf dem internationalen Flughafen der argentinischen Metropole ein.