Breivik zeigt am Tatort keinerlei Reue

Zusätzlich ist Breivik in einigen Szenen an einer etwa 10 Meter langen Leine, die ein Polizist im Hintergrund hält. Auf anderen Aufnahmen kann sich der Häftling dagegen relativ frei bewegen. Am Ufer ahmt er mit angelegtem rechten Arm das Zielen mit einem Gewehr Richtung Wasser nach. Danach steckt er seine Hände wieder lässig in die Hosentaschen.



Das sei eine der Stellen gewesen, kommentieren norwegische Medien, wo Breivik auf seine Opfer geschossen hatte, die - teilweise schon getroffen - versucht hatten, schwimmend dem Mörder zu entkommen.



Am 22. Juli hatte Breivik insgesamt 69 Teilnehmer eines Jugendlagers auf Utøya erschossen. Zudem tötete eine zuvor von ihm im Zentrum von Oslo gezündete Autobombe 8 Menschen. In der Isolationshaft hatte Breivik bereits angekündigt, den Ablauf seiner Bluttaten im Detail zu erklären.

Während der Polizeiaktion war die Insel hermetisch abgeriegelt. Sechs Polizeiboote umkreisten die Insel, ein Hubschrauber schwebte darüber.