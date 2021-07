Breivik will Psychiater aus Japan

Breivik hat am Freitag ausgesagt, während des Attentats auf der Insel Utöya mit der Polizei telefoniert zu haben. Mehrere Überlebende hatten berichtet, den 32-jährigen Schützen am Telefon gesehen zu haben. Seinem Anwalt Geir Lippestad zufolge hat Breivik während der Vernehmung auch an den Folgen und Reaktionen seiner Tat Interesse gezeigt. "Er wollte wissen, wie viele Menschen verletzt und getötet wurden und fragte nach der Medienreaktion", sagte Lippestad.



Die Zeitung Aftenposten berichtete, dass das Ausmaß von Breiviks Verbrechen zweimal durch unerwartete Staus bei Autofahrten gemindert wurde. So konnte er die Bombe im Osloer Regierungsviertel nicht wie geplant während der Arbeitszeit, sondern erst kurz nach Büroschluss für tausende Beamte zünden. Bei der Explosion starben acht Menschen.