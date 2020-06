Schwaches Mandat für Präsidentin Rousseff

Die Präsidentin steht nun vor der Herkulesaufgabe, das Land zu einen und die siebentgrößte Volkswirtschaft wieder in Gang zu bringen. Denn nach den Boomjahren ist diese im ersten Halbjahr 2014 in die Rezession geschlittert. Doch viele scheinen das der ehemaligen Untergrundkämpferin gegen die Militärdiktatur (1964– 1985) nicht zuzutrauen. Der "brasilianische DAX" Bovespa knickte nach Handelsstart am Montag um gut sechs Prozent ein. An der Wall Street verloren die US-Titel des brasilianischen Ölkonzerns Petrobras zwischenzeitlich knapp zehn Prozent.

Das Unternehmen steht derzeit für die weit verbreitete Korruption im Land. In eine Schmiergeldaffäre sollen höchste PT-Kader involviert sein, auch Rousseff und Lula sollen von den Machenschaften gewusst haben.

Solche Skandale sowie die generelle Unzufriedenheit mit der Politik lassen die Verdrossenheit steigen. So blieben trotz Wahlpflicht mehr als 20 Prozent der 142,5 Millionen Wahlberechtigten den Urnen fern, mehr als sieben Millionen enthielten sich der Stimme oder votierten ungültig. Somit wurde Rousseff nur von 36 Prozent der Brasilianer gewählt.