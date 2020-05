Wahlen ohne Hoffnung: "Alle Politiker sind Diebe"

Viele der 3,6 Millionen Einwohner Bosniens werden es ihr gleichtun. Fast zwanzig Jahre nach Kriegsende könnte die Lage im Balkanland kaum trister sein: Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist arbeitslos, unter Jugendlichen beträgt die Arbeitslosigkeit gar 72 Prozent. "Fast alle Jungen, besonders die mit einer guten Ausbildung, wollen das Land verlassen", erzählt Nejira Nalic, Direktorin des Mikrofinanzinstitutes MI-BOSPO. Der Sohn ihrer Klientin Admira zählt zu den wenigen Glücklichen mit einem Job. Für 180 Euro Monatslohn arbeitet er in einer Stahlfabrik. "Er will bleiben", sagt seine Mutter, "aber ich würde ihn sofort losschicken."

Geld für Investitionen, der dringend benötigte Schub für Bosnien – all dies versickert in einem Bürokratiemonster namens Regierung und Verwaltung. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Ethnien – Kroaten, Serben, bosnische Muslime – leistet sich das Land in zwei Entitäten 155 Minister. Zwei Drittel der gesamten Staatseinnahmen fließen in den Staatsapparat. Der Frust über den Stillstand, der sich im Frühling in Protesten entlud, ist Apathie gewichen. Profitieren werden bei den Wahlen am Sonntag erneut die nationalistischen und anti-europäischen Parteien in Bosnien.