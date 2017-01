Bombenanschlag in Bagdad: Mindestens zwölf Tote

Bei einem Autobombenanschlag in Bagdad sind Polizeiangaben zufolge mindestens zwölf Menschen getötet worden. 50 weitere Menschen seien verletzt worden, als der Sprengsatz am Sonntag auf einem Gemüsemarkt im Osten der irakischen Hauptstadt explodiert sei, sagten Vertreter der Polizei und der Rettungskräfte. Der Anschlag ereignete sich in einem vorwiegend von schiitischen Muslimen bewohnten Bezirk.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag mit einer Autobombe in einem Schiitenviertel mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zuletzt gab es in Bagdad eine Serie von Anschlägen. Dazu bekannte sich die sunnitisch geprägte Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Sie reagierte damit auf eine Offensive der Armee auf ihre letzte irakische Hochburg Mossul (Mosul).