Bohuslav Sobotka neuer Premier Tschechiens

Zeman will in den kommenden Tagen mit allen Kandidaten, die Sobotka für die Ministerposten vorgeschlagen hat, persönlich reden. Der Staatspräsident hatte indirekt seine Bedenken zu einigen der Personalvorschläge geäußert. Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags hatte Zeman zunächst mit der Ernennung Sobotkas gezögert. 83 Tage nach den vorgezogenen Parlamentswahlen, aus denen die CSSD als knapper Sieger hervorgegangen war, ist Sobotka nun zum tschechischen Premier ernannt worden. So lange Zeit war in der Geschichte des Landes noch nie zwischen diesen beiden Terminen verstrichen.