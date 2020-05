Bisher über 660 Tote in Kobane

Im Kampf um die nordsyrische Stadt Kobane sind mindestens 662 Menschen seit Beginn der Belagerung durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vor einem Monat ums Leben gekommen. Das teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Aufseiten der kurdischen Volksschutzeinheiten ( YPG) seien 258 Kämpfer und in den Reihen des IS 374 Dschihadisten getötet worden.

Des weiteren seien 20 Zivilisten und zehn mit der YPG-Miliz verbündete Kämpfer umgekommen. Die IS-Miliz hatte Anfang September ihren Vormarsch auf die an der Grenze zur Türkei gelegene kurdische Enklave Kobane (Arabisch: Ain al-Arab) gestartet. Rund 300 Dörfer eroberte die Miliz im Umland, Hunderttausende syrische Kurden waren daraufhin in die Türkei geflohen. Seit dem 16. September belagern die Jihadisten Kobane. Kurdische Kämpfer verteidigen die Stadt mit Unterstützung von Luftschlägen der internationalen Allianz gegen IS.