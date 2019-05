Bis zu 35 Tote in Budapest: War Schiffskatastrophe vorhersehbar?

Das Schiff mit 30 südkoreanischen Touristen, drei Reiseführern und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord war am Mittwoch kurz nach 21 Uhr mit dem weitaus größeren Flusskreuzer „ Viking Sigyn“ kollidiert – und binnen Sekunden untergegangen. Die Hoffnung, die noch vermissten 21 Personen lebend zu bergen, schwand am Donnerstag zusehends.

Nach den starken Regenfällen der letzten Tage ist die zehn Grad kalte Donau in der ungarischen Hauptstadt noch trüber als sonst, dazu kommt ein hoher Wasserstand und eine starke Strömung, die Tauchgänge zunächst verhinderte. Nichtsdestotrotz bauten Soldaten gestern über der Unglücksstelle eine Taucherplattform auf.