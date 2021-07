Bilderberg-Treffen: "Recht auf Privatsphäre"

Wenn das sagenumwobene Bilderberg-Treffen stattfindet, gehen damit auch stets Verschwörungstheorien einher. Die Konferenz ist bekannt für die Geheimhaltung, die Teilnehmer sind eine Auslese der Politik-und Wirtschaftselite Europas und Nordamerikas. Die Bilderberg-Konferenz versammelt einmal im Jahr hohe Politiker, Wirtschaftsbosse, Akademiker und ein paar Journalisten hinter verschlossenen Türen. Bei den Treffen in wechselnder Besetzung gilt die "Chatham House Rule": Die Teilnehmer dürfen die besprochenen Informationen verwenden, aber die Redner nicht namentlich zitieren. Diesmal tagt die Runde von Donnerstag an in Dresden, voriges Jahr fand das Treffen im Tiroler Telfs statt. Die erste Bilderberg-Konferenz fand 1954 im gleichnamigen Hotel in Oosterbeek bei Arnheim in den Niederlanden statt. Seitdem treffen sich die Teilnehmer an unterschiedlichen Orten.

Aus Österreich sind heuer Immobilientycoon Rene Benko, Noch-Kontrollbank-Chef Rudolf Scholten sowie SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder eingeladen. Auch der Österreicher Paul Achleitner, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank und laut der Beratungsgesellschaft Kienbaum zuletzt der bestbezahlte Aufsichtsratschef des deutschen Leitindex Dax, steht auf der Einladungsliste. Voriges Jahr waren der scheidende Bundespräsident Heinz Fischer und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer ( SPÖ) dabei. Kritiker sprechen von einem "elitären Zirkel", der demokratischen Grundprinzipien entgegenstehe. Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses der Konferenz, Axa-Chef Henri de Castries, hält im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Paris dagegen.

Auf die Frage, wieso hinter verschlossenen Türen konferiert werde, sagt de Castries: "Wenn ich die Frage umdrehen darf: Warum konzentriert man sich so auf die Geheimhaltung von Bilderberg, wenn es jeden Tag zehntausende Treffen gibt, deren Inhalt nicht öffentlich ist? Was wäre die Rechtfertigung? Es ist kein Parlament, keine operative Organisation. Es ist eine informelle Gruppe, die über verschiedene Themen spricht und die Diskussion hinter verschlossenen Türen führt, um die Gespräche zu erleichtern. Warum sollten diese Menschen nicht das gleiche Recht auf Privatsphäre haben wie jeder normale Bürger?"