Bilderberg: Geheimbund oder Plauderrunde

Schutz für den Gipfel„Das ist sicher sehr positiv. Aber wir wissen nicht, was uns erwartet und sind vorbereitet. Wir beobachten die Lage sehr genau und werten die Informationen aus, um unseren Einsatz zu dimensionieren“, sagt Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt Tirol. Die Sicherheitsvorkehrungen erinnern durchaus, wenn auch in kleinerem Rahmen, an das G-7-Treffen: Wie Schloss Elmau in Bayern liegt auch das Interalpen-Hotel Tyrol abgeschieden am Berg. Die Zufahrtsstraße wird auch in diesem Fall gesperrt. Rund um das Hotel gilt ein Platzverbot, zudem wurde in einem Radius von 50 Kilometern eine Flugverbotszone eingerichtet, die vom Bundesheer überwacht wird.

Der reguläre Flugverkehr zum Innsbrucker Airport wird dadurch nicht beeinträchtigt. An dem wird in den kommenden Tagen sogar noch mehr Betrieb herrschen, wie Sprecher Patrick Dierich bestätigt: „Wir haben ein erhöhtes Aufkommen von Privatjets.“