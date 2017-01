Berlusconi will es nochmals wissen und Premier werden

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist zu einer neuerlichen Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten an der Spitze einer Mitterechts-Allianz bereit. Der 80-Jährige drängt auf eine rasche Änderung des Wahlgesetzes, danach sollten umgehend Neuwahlen stattfinden.

Derzeit freilich ist der Medien-Tycoon wegen einer Verurteilung wegen Steuerbetrugs mit einem Ämterverbot belegt. Doch hat er den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen, mit dessen Urteil er in den kommenden Wochen rechne, wie er der italienischen Zeitung Corriere della Sera sagte.

Comeback von Renzi?

Auch der über das Verfassungsreferendum gestolperte Ex-Premier Matteo Renzi will seine Demokratische Partei bei Neuwahlen zum Sieg führen und eine neue Regierung bilden, betonte er gegenüber La Repubblica. Er traue sich zu, die in den Umfragen führende Fünf-Sterne-Protestbewegung des Komikers Beppe Grillo in Schach zu halten.