Berlusconi will „Addio“ nicht hören

Kein Weichen, kein Wanken: Silvio Berlusconi mimte Mittwochabend wieder einmal den Unerschütterlichen. Er sei fest entschlossen, in der Politik zu bleiben, ließ er per Videobotschaft in seinen TV-Sendern verkünden, egal, was über ihn entschieden werde.

Die Chancen einer Demütigung durch den römischen Senat zu entgehen, sind tatsächlich gering. Schon Mittwochnacht entschieden die 23 Senatoren des Immunitätsausschusses wie erwartet klar für seinen Ausschluss aus der Parlamentskammer. Eine vorerst nur symbolische Entscheidung, die aber den weiteren Fortgang des Ausschlussverfahrens maßgeblich beeinflussen dürfte. Schon im Vorfeld hatte die Mehrheit der Senatoren ihre Haltung deutlich gemacht.

Ihr Votum bedeutet noch nicht den endgültigen Rauswurf jenes Politikers, der in den vergangenen zwanzig Jahren Italiens Politik am meisten prägte. Erst muss auch noch der ganze Senat abstimmen, was voraussichtlich Mitte Oktober geschehen wird. Doch allein mit einem symbolischen Ausschluss durch den Senatsausschuss hätte der Cavaliere eine schwere Niederlage zu schlucken. Der Ausschuss bezieht sich auf ein relativ neues Antikorruptionsgesetz: Demnach soll jedem Politiker, der zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt wird, das Recht auf ein Mandat entzogen werden.