Bekannter Bürgerrechtler zu sieben Jahren Haft verurteilt

Menschenrechtler kritisierten das Urteil gegen den Bürgerrechtsanwalt. "Die hohe Strafe soll eine klare Botschaft an andere Menschenrechtsanwälte schicken: Das ist es, was sie bekommen, wenn sie an Menschenrechtsfällen arbeiten", sagte Patrick Poon von Amnesty International.

Demnächst wird auch das Urteil gegen den Anwalt Li Heping erwartet. Laut Poon ist damit zu rechnen, dass auch er eine hohe Strafe erhält, weil Behörden ihn wie Zhou Shifeng als eine Führungsperson unter den Bürgerrechtlern ausgemacht hätten.Von den mehr als 300 Anwälten und Aktivisten, die verfolgt wurden, sind nach Schätzungen noch 24 in Haft.