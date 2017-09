Bei einem Doppelanschlag im Südirak sind am Donnerstag mindestens 50 Menschen getötet worden. Ein Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörde sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Opferzahl könne sich noch weiter erhöhen, da mehrere der fast 90 Verletzten in einem lebensbedrohlichen Zustand seien. Zuvor war von 37 Toten die Rede gewesen. Laut der Behörde sind auch mehrere Iraner unter den Opfern.

Der Leiter der Gesundheitsbehörde, Jassem al-Khalidi, sagte, der erste Angriff habe sich in der Nähe eines Restaurants an einer Autobahn am Rande von Nassiriyah ereignet. Anschließend habe es einen Autobombenanschlag an einem Kontrollposten gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Attentäter trugen nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Uniformen einer schiitischen Miliz.

IS reklamierte Anschlag für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich. Das IS-Sprachrohr Amaq berichtete im Internet von einem Selbstmordanschlag. Die sunnitischen Dschihadisten haben sich immer wieder zu Attentaten im Irak bekannt.

Zwar hat die sunnitische Extremistengruppe praktisch alle Gebiete verloren, die sie seit 2014 erobert hatte, doch ist sie weiterhin aktiv.

Die südliche Provinz Si Kar, in der Nassiriyah liegt, war bisher von größeren Anschlägen weitgehend verschont geblieben. Der Anschlag vom Donnerstag ist der folgenschwerste seit der Rückeroberung der nordirakischen Stadt Mosul aus den Händen des IS im Juli.