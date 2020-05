Bedauern bei Norwegens Rechten

Wie die Zeitung VG berichtete, hatte sich Breivik nach dem Massaker auf Utøya telefonisch ergeben. In einem drei Sekunden dauernden Anruf bei der Polizei habe er gesagt: " Breivik, Kommandant, organisiert in der antikommunistischen Widerstandsbewegung gegen die Islamisierung. Operation ausgeführt, will sich ergeben." Eine Minute später wurde er verhaftet.