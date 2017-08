In der französischen Stadt Seine-et-Marne östlich von Paris ist am Montagabend ein Auto in eine Pizzeria gerast. Dabei kam ein junges Mädchen ums Leben, bestätigte die Polizei laut der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Menschen seien verletzt worden, der Fahrer des Autos sei festgenommen worden.

Die Ermittler gehen nicht von einem terroristischen Anschlag aus. Es handle sich aber offenbar um eine "vorsätzliche Tat", berichtete der Fernsehsender BFM TV.

Mehr dazu in Kürze