Austro-Syrer helfen den Flüchtlingen

Siba Auf, eine 15-jährige Gymnasiastin aus Wien, half in den vergangenen Sommerferien ein paar Tage in einem Lager für syrische Flüchtlinge im Libanon mit. In einem sehr persönlich gehaltenen Beitrag (auf Deutsch und Arabisch) beim mehrsprachigen Redewettbewerb "SAG’S MULTI!" resümiert sie: "Wir in Österreich müssen uns keine Sorge um das Essen unserer Familien machen oder jede Sekunde in Angst leben, einen geliebten Menschen zu verlieren. Leben wir aber dennoch in Zufriedenheit? Wir bekommen von dem, was anderswo passiert, sehr wenig mit. Aber nur, weil wir es nicht sehen, nicht sehen wollen, heißt es nicht, dass diese Szenen gar nicht existieren und wir dafür keine Verantwortung tragen und mitfühlen sollen."