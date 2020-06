Austro-Dschihadist in Libyen vermutet

Mohammed Mahmoud

Da kommt nun der österreichische IS-Hasspredigerins Spiel. Nachdem er inwegen El-Kaida-Terrorismus vier Jahre in Haft gewesen war, setzte er sich über Umwege in die syrische IS-"Hauptstadt"ab. Dort trat er seither als Ideologe und Propagandist in Erscheinung.

In Rakka entstanden in einer Moschee Bilder, die Turki Al Binali bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem 30-jährigen Wiener Mahmoud zeigen. Über Mahmoud zugerechnete Benutzerkonten in sozialen Medien wurden Montag erste Drohungen gegen Europa verbreitet. Es handelte sich dabei um einen Zusammenschnitt von älterem IS-Videomaterial mit deutschen Untertiteln mit der Kernbotschaft "Erwartet das Merkwürdige".

Es gibt aber auch neueres Material. Am Dienstag wurden im Namen des IS mehrere Propaganda- und Werbevideos im Internet publiziert. Darunter sind Bilder von einer IS-Versammlung von Libyern, die im Raum Nawfaliyah (120 Kilometer östlich von Sirte) stattgefunden haben soll.

Propagandistisches Hauptangriffsziel ist Italien. So wurde Italien neuerlich gedroht, sollte es sich am Kampf gegen den IS beteiligen. Angedeutet wurde unter anderem die Unterbrechung der Erdgasversorgung von Libyen nach Italien. Dass Mahmoud seinen jüngsten Propagandafeldzug aus dem vergleichsweise sicheren, aber weit entfernten Rakka durchführt, wird von Experten bezweifelt. Sie gehen davon aus, dass er sich mittlerweile bei Turki Al Binali in Libyen aufhält.