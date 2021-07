"Macron ist inhaltlich ein zweiter Hollande"

"Wenn Le Pen oder Mélenchon die Präsidentenwahl gewinnen, ist es das Ende Frankreichs in Europa", formuliert es Philippe Gustin dramatisch. Der französische Politiker kandidiert bei den Parlamentswahlen im Juni für die " Les Républicains", das ist die Nachfolgepartei der ehemaligen Gaullisten.

Gustin ist hoher Beamter und ehemaliger Diplomat – er will die Auslandsfranzosen in der Assemblée nationale vertreten. Nicht gleich alle drei Millionen Franzosen weltweit, sondern jene, die in Österreich, Deutschland, am Balkan und in Osteuropa leben. Das sind bis zu 500.000. In Österreich sind knapp 6000 Franzosen wahlberechtigt.

Der Absolvent der Elite-Hochschule ENA wagt keine Prognose über den Wahlausgang: "Alles ist möglich. In diesem Wahlkampf verschwimmt die Spaltung zwischen links und rechts. Viele Franzosen kennen sich überhaupt nicht mehr aus."

Was den ehemaligen Botschafter in Rumänien besonders stört, ist die schroffe Ablehnung der EU durch Marine Le Pen und durch den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon; er wird neuerdings als Favorit gehandelt.