Gefahr der Zermürbung der Zivilgesellschaft

Tatsächlich sind die jungen Muslime unter den Hauptleidtragenden der chronischen Krise des französischen Arbeitsmarkts. Das Ausbleiben jeder Aufhellung hat die Glaubwürdigkeit der regierenden Sozialisten und der zuvor amtierenden Bürgerlichen schwerstens erodiert.

In diesem Klima gedeihen (bei den Muslimen) religiöse Abkapselung und (bei der Mehrheit) die Nationalistin Marine Le Pen. Umfragen weisen die Franzosen im weltweiten Pessimismus-Ranking als Rekordhalter aus. Auch bei TV-Debatten stehlen rechte Untergangspropheten den Intellektuellen des Zentrums und der Linken die Show. Während in der Parallelwelt des Webs antisemitische Verschwörungstheoretiker und islamistische Einpeitscher ein hunderttausendfaches Publikum finden.

All diese Faktoren beeinträchtigen das vertrauensvolle Durchhaltevermögen der Bevölkerung. Darauf kommt es aber an, um nicht in die Falle der Dschihadisten-Führer zu tappen. Deren verrücktes Ziel ist die Aufsplitterung Frankreichs in ethno-religiöse Bürgerkriegsparteien, ihr Vehikel ist der Terror durch Kleinstgruppen (wie bei den jetzigen Attentätern), die auch durch eine optimale Behördenkontrolle nicht komplett ausgeschaltet werden können.Aber andererseits hat die französische Gesellschaft immer wieder ihre Regenerationsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ein neuer Schulterschluss um die jüngsten Opfer ist denkbar: Unter ihnen befanden sich drei Muslime – zwei Redakteure von Charlie Hebdo und ein Polizist.

