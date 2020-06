Assad im TV: "Eine Säuberung der Nation"

"Ich sage zum syrischen Volk: Das Schicksal ist in deinen Händen", sagt Bashar al-Assad ernst und stirnrunzelnd. Als ob seine Landsmänner die Logik nicht verstünden. Am Mittwochabend will der regimetreue syrische Sender Al-Dunja das Interview mit Machthaber Assad ausstrahlen, das zuvor aufgenommen worden war. Assad nutzt die Plattform, um Gerüchten zu widersprechen, er sei geflohen und um seine Sicht darzustellen. "Ich bin hier mit Ihnen in Damaskus, im republikanischen Palast", sagte Assad lachend zum Moderator.

Dann lobt der Präsident die Soldaten, die er als Helden bezeichnete. Deren Gegner nennt er "Terroristen". Wenn einer feig sei und flüchten wolle, dann solle ihn jeder andere Syrer dazu ermutigen. "Ein guter und patriotischer Mensch verlässt sein Land nicht", sagt Assad in Anspielung auf hochrangige Militärangehörige, die sich abgesetzt haben. "Aber dass sie gegangen sind, ist eine gute Sache. Denn was gerade passiert, ist eine Säuberung der Nation."