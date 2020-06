Assad-Gegner testen Waffenruhe mit Demos

Von einem Rückzug der Regierungstruppen aus den Städten und Dörfern, der schon am Dienstag hätte beginnen sollen, war nach Angaben von Regimegegnern noch nichts zu bemerken.

Die Aktivisten riefen die Menschen auf, die Panzer und Geschütze in den Straßen zu fotografieren. So wollen sie Verstöße gegen den Friedensplan des UN-Sondergesandten Annan dokumentieren. Die Regierung in Damaskus hatte angekündigt, die Armee bleibe in Bereitschaft, um auf mögliche Angriffe "terroristischer Gruppen angemessen zu reagieren".

Die Frage, ob die Waffenruhe auf Dauer hält, werde sich erst nach den geplanten Demonstrationen entscheiden, meinte gestern Elias Perabo, der Sprecher der Solidaritätskampagne "Adopt a Revolution". Erst dann werde sich zeigen, ob das Regime freie Meinungsäußerungen zulässt: "Die Aktivisten vor Ort, aber auch wir, sind da leider sehr skeptisch."