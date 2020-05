Assad fürchtet kein Gaddafi-Schicksal

Es kann davon ausgegangen werden, dass der syrische Staatschef die dramatischen Entwicklungen in Libyen ganz genau verfolgt. Doch Bashar al-Assad leitet davon offenkundig kein Alarmsignal für die eigene Herrschaft ab - im Gegenteil. In einem minutiös inszenierten Interview mit dem Staatsfernsehen zeigte sich der 45-Jährige hart und unnachgiebig.



Die von Extremisten geschürten Unruhen im Land seien unter Kontrolle, die Rücktrittsaufforderungen des Westens "wertlos", sagte Assad. Auch die wirtschaftlichen Sanktionen könnten Syrien nichts anhaben, weil sich das Land zunehmend nach Osten orientiere.



Eindringlich warnte der Staatschef vor einem militärischen Eingreifen in Syrien. Seine Armee habe große Abwehrkapazitäten, angesichts der geopolitisch sensiblen Lage Syriens wären die Folgen unabsehbar.



Doch an einen Militärschlag denkt ohnehin niemand. Die eigentliche Gefahr für Assad sind die seit März anhaltenden Proteste im eigenen Land, die seine Sicherheitskräfte auch mit größter Brutalität nicht niederschlagen können. Auch am Montag wurden in der Widerstandshochburg Hama zwei Menschen getötet.