Aschermittwochsreden: "Haut Euch noch ein Bier rein"

Wie krampfhaft das ausgehen kann, zeigte vor allem der Hamburger in seiner ersten Aschermittwochs-Rede. Die bayerischen Genossen in Vilshofen, die im September auch ihren Landtag wählen, forderte er hanseatisch ironisch auf: „Wählt hier den Ude, in Berlin mich – und haut Euch noch ein Bier rein!“

Zuvor hatte Steinbrück Merkels Regierung als „Kabinett der Versager“ verhöhnt, die Koalition sei „so beliebt wie eine Blinddarmentzündung und Wurzelbehandlung in einem“. Die Zuhörer auch im TV sollten sich „nicht kirre machen lassen von den Umfragen“, so Steinbrück am Tag, an dem das forsa-Institut der Union ein Sieben-Jahres-Hoch und der SPD die Dauerstagnation bescheinigte.

„Ich setze nicht auf Platz, ich setze auf Sieg“, brüstete sich Steinbrück mit den Erfolgen der SPD in fast allen Landtagswahlen seit 2009. CSU-Chef Seehofer schmähte Steinbrück als „Crazy Horst“.

Aber auch beim Original des Aschermittwochs-Spektakels, nämlich bei der CSU, ließ die Stimmung im Vergleich zu früheren Jahren weiter nach, wie ältere Teilnehmer beklagten. Dauer-Applaus, bierselige Sprechchöre und aggressive Spruchtafeln gehören auch in Passau in die Vergangenheit der früheren CSU-Chefs Strauß und Stoiber. Letzterer hielt sogar die ernsthafteste Rede an dem Tag, auch wenn sie nur halb so lang war wie seinen früheren und „wohl die letzte hier“.

Dies sei „keine politische Folklore, sondern zugespitzte politische Auseinandersetzung“, verteidigte Stoiber seine Mahnungen an die 4500 meist männlichen Zuhörer. Er stellte als einziger die Staatsschuldenkrise in den Mittelpunkt: Die Verantwortung dafür liege „in Rom, Madrid und Paris und nicht in Berlin“. Es gebe „in den Ländern des Club Med mehr Privatvermögen als in Deutschland, deren Millionäre und Milliardäre müssten einspringen, bevor das die deutschen Steuerzahler tun “. Nur Merkel sei die Garantie dafür, denn Rot-Grün wolle die Euro-Bonds auf deren Kosten.