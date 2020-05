Anwalt: "Er glaubt, er ist im Krieg"

Norwegens Justiz prüft, ob Anders Behring Breivik wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden kann. Anders als beim Vorwurf des Terrorismus, auf den maximal 21 Jahre Haft stehen, käme der Attentäter dabei für bis zu 30 Jahre hinter Gitter. In beiden Fällen kann die Haft verlängert werden. Laut seinem Anwalt Geir Lippestad deutet alles darauf hin, dass Breivik geisteskrank sei: "Er glaubt, er ist in einem Krieg und im Krieg könne man derartige Dinge tun." Breivik habe erwartet, auf dem Weg ins Gericht erschossen zu werden, so Lippestad. Ob er die Geisteskrankheit beim Prozess geltend machen werde, wisse er nicht.



Zumindest Breiviks in Frankreich lebender Vater ist überzeugt, dass sein Sohn psychisch krank ist. Er meldete sich im norwegischen Rundfunk zu Wort und sagte, er wolle seinen Sohn niemals mehr wieder sehen.



Am Dienstag wurden die Namen der 76 Menschen veröffentlicht, die der 32-Jährige auf Utøya und in Oslo ermordet hat. Es ist weiter unklar, ob Breivik, der als Motiv Norwegens Rettung vor Muslimen und Rache an den Sozialdemokraten nennt, allein gehandelt hat. Er spricht von "zwei anderen Zellen" in Norwegen, weiteren im Ausland.