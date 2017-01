Anschlag in Istanbul: IS bekennt sich zu Angriff

Nach dem Anschlag in Istanbul mit mindestens 39 Toten bekannte sich am Montag der "Islamische Staat" (IS) zu der Tat, das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein "heldenhafter Soldat des Kalifats" habe zugeschlagen, in einem der beliebtesten Nachtklubs, "wo Christen ihren abtrünnigen Feiertag begehen", hieß es in einem ins Internet gestellten Statement.

Nach dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty geht die Suche nach dem oder den Tätern weiter. Ministerpräsident Binali Yildirim verwies lediglich auf eine intensive und koordinierte Fahndung der Sicherheitsbehörden. Sie arbeiteten mit Hochdruck daran, die Identität des Täters festzustellen. Es könne sein, dass der Angreifer seine Waffe im Club gelassen und sich im Tumult unter die Flüchtenden gemischt habe.

Foto: APA/AFP/YASIN AKGUL Mindestens ein bewaffneter Angreifer war am Sonntagmorgen kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen. Bis Sonntagabend waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Unter den Toten sind auch zahlreiche Ausländer. Nach Regierungsangaben wurden zudem 65 Menschen verletzt.

Foto: APA/AFP/YASIN AKGUL Laut Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) seien keine österreichischen Opfer gegeben. Es seien Österreicher im Club anwesend gewesen, sie seien aber unverletzt, so Kurz im Ö1-Morgenjournal am Montag. Sie seien bei ihrer Ausreise unterstützt worden.