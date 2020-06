Demo-Motto: "Rühr meine Moschee nicht an"

Mehrere Hundert Herzen aus Papier hingen am Freitag an der Tür der Moschee in der Universitätsstadt Uppsala. Diese war am Neujahrsmorgen die dritte Moschee in Schweden gewesen, auf die seit 25. Dezember ein Brandanschlag verübt wurde. Beim ersten Anschlag in Ekilstuna bei Stockholm wurden fünf Menschen verletzt. Außer antiislamischer Schmierereien gab es kein Bekennerschreiben.

2014 hat es insgesamt 13 Angriffe auf Moscheen gegeben. Mats Löfving, Schwedens oberster Polizist, spricht von „möglicherweise „koordinierten Attacken“. Nun sollen die Moscheen von der Polizei bewacht werden. „Lieber spät als gar nicht“, so Mohammed Amin, Sprecher des 70.000 Mitglieder umfassenden „Islamischen Verbunds“, der um die Sicherheit der Muslime fürchtet. Über deren Zahl gibt es keine offiziellen Angaben. Rund eine halbe Million der 9,5 Mio. in Schweden lebenden Menschen haben Wurzeln in islamischen Ländern.

Die Attacken haben in Schweden, das für seine liberale Flüchtlingspolitik bekannt ist, ein großes Echo. In den drei Großstädten Stockholm, Malmö und Göteborg fanden gestern Solidaritätskundgebungen statt, 30 Organisationen haben sich unter dem Motto „Rühr meine Moschee nicht an“ zusammengefunden. „Niemand soll Angst haben, seine Religion auszuüben“, so der sozialdemokratische Premier Stefan Löfven, der die Tat scharf verurteilte.