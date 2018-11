An einem „No-Deal“ will auch keiner Schuld sein

Schließlich bedeutet Mays Deal und die Aussicht auf eine Übergangsperiode, in der sich erst einmal nichts ändert, immerhin eine Art von Sicherheit bzw. Schutz gegen die apokalyptische Vision eines No-Deal-Szenarios. Mays Gegner, seien sie nun Brexit-Hardliner oder „Remainers“, könnten sich also in der unangenehmen Rolle der Saboteure und Querulanten wiederfinden. Sie trügen dann letztlich auch die Verantwortung, falls Großbritannien doch noch ungewollt ins Desaster eines harten Brexit schlittert.

So oder so hat Theresa May bereits durchblicken lassen, dass sie auch im Fall einer Niederlage im Unterhaus nicht zurücktreten will.

Robert Rotifer, London