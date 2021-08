Geopolitik: Amerika ist nicht zurück

Nachdem sie dort in 20 Jahren kein nennenswertes „Nation Building“ zustande gebracht haben, müssen sich Washington und seine Partner eingestehen, dass ihre Strategie versagt hat. Der Glaube zu Beginn des Jahrtausends, dass alle Welt so sein will wie der Westen, hat sich mit der Machtübernahme der Taliban endgültig als Trugschluss erwiesen. Künftig also die Finger von Krisenherden lassen? Mitnichten. In der Geopolitik wird ein Vakuum rasch gefüllt – nicht von Freunden. Den damit einhergehenden Einflussverlust kann sich vor allem Europa nicht leisten. Insbesondere, weil Amerika nicht „zurück“ ist. Es wird Zeit, sich selbst realistische Ziele zu setzen – und diese konsequent zu verfolgen.