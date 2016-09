In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo sind zahlreiche Menschen nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff verletzt worden. Wie Rettungsorganisation Syrischer Zivilschutz mitteilte, hatten Regierungshubschrauber Fassbomben mit Chlorgas auf den von Rebellen gehaltenen Stadtteil Sukari im Osten abgeworfen. Das syrische Militär weist hingegen Berichte über den Giftgas-Einsatz zurück.

In den mittlerweile seit fünf Jahren anhaltenden Bürgerkrieg wurden immer wieder Giftgasangriffe vermeldet. Nach einem ausführlichen Bericht der UN-Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) waren syrischen Regierungsgruppen für zwei Chlorgasangriffe in den Jahren 2014 und 2015 verantwortlich. Doch das syrische Regime und die Regierung in Moskau - Russland ist ein enger Verbündeter von Machthaber Bashar al-Assad - weisen alle Berichte zurück. Foto: REUTERS/REUTERS TV

"Es ereignen sich unvorstellbare Verbrechen in Aleppo. Bombardements der Regierungstruppen führen zu zahlreichen zivilen Opfern."

Die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach im aktuellen Fall von rund 70 Verletzten, eine Person soll auch ums Leben gekommen sein. Der Zivilschutz gab bekannt, dass seit dem Angriff 80 Menschen unter Atemwegsprobleme leiden. Die Rettungsorganisation warf der syrischen Regierung bereits zwei Chlorgasangriffe im August vor. Diese werden auch von den Vereinten Nationen untersucht.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert den Leiter der Untersuchungskommission Paulo Pinheiro, der in Genf von Journalisten zur aktuellen Lage befragt wurde: "Es ereignen sich unvorstellbare Verbrechen in Aleppo. Bombardements der Regierungstruppen führen zu zahlreichen zivilen Opfern." Aber auch in von Regierungstruppen gehaltenen Gebieten töte der Beschuss durch bewaffnete Gruppen zahlreiche Zivilisten.

Seit Wochen erlebt Aleppo die schwersten Kämpfe der vergangenen Monate mit zahlreichen Toten auf beiden Seiten. Insgesamt hat der syrische Bürgerkrieg Hunderttausende Opfer gefordert, Millionen sind auf der Flucht.