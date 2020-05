Al-Sisi: "Ohne Aufschwung keine Meinungsfreiheit"

Doch Brücken abzubrechen in Richtung Europa, das kann sich das vor allem wirtschaftlich schwer angeschlagene Ägypten derzeit nicht leisten. Also erfuhr auch der Außenminister bei seinem Besuch vom Wunsch des Präsidenten nach mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit, mehr Investitionen und natürlich mehr Touristen aus Europa. "Ohne wirtschaftlichen Aufschwung und ohne Bildung keine Meinungsfreiheit", rückte der Präsident gegenüber Kurz seine Prioritäten zurecht.

Tatsächlich steht al-Sisi vor allem vor einer Herausforderung in seinem Land: Der Armut seiner fast 90 Millionen Einwohner, von denen immer noch 30 Prozent nicht lesen und schreiben können. Brot- und Benzinpreise, sauberes, leistbares Wasser, das sei für die Ägypter entscheidend, nicht der Umgang mit den Menschenrechten, bringen politische Beobachter die Strategie der Regierung auf den Punkt.

Der Gast aus Österreich und mit ihm die ganze EU suchen in Ägypten dagegen vor allem einen Partner im Kampf gegen die Terrormiliz IS, gegen das Chaos in Libyen und damit auch gegen die nicht abreißende Flüchtlingswelle über das Mittelmeer. Ohne Stabilität im bevölkerungsreichsten arabischen Land gibt es keinen Frieden in der Region, das weiß man auch in Brüssel.

"Menschenrechte sind ein wichtiger Beitrag zu dieser Stabilität", versucht der Außenminister immer wieder seine Botschaft an die Gastgeber zu bringen. Doch Stabilität sieht für einen General im Präsidentenamt in Kairo eben anders aus, als es die Europäer gerne hätten. "Er ist nicht perfekt, aber wo ist die Alternative?", hatte Kurz sich schon bei der Abreise das Urteil eines befreundeten EU-Außenminister über Al-Sisi ausgeborgt. Und für den islamistischen Brandherd im Irak, in Syrien und auch in Libyen muss man wohl vorerst mit diesem nicht perfekten Partner arbeiten. "Jeder Erfolg gegen den IS-Terror", bringt der Außenminister Österreichs und Europas Eigeninteressen auf den Punkt, "lässt auch weniger Menschen über das Mittelmeer nach Europa flüchten."