Ein Austausch mit vielen Fragezeichen

Nach dem Gefangenenaustausch zwischen den USA und den Taliban herrscht nicht nur Freude – sowohl in den USA als auch in Afghanistan. Und hinter dem Deal stehen viele offene Fragen. Nicht zuletzt jene um die Umstände des Verschwindens von Bowe Bergdahl 2009. Derzeit befindet sich der US-Soldat, der mehr als fünf Jahre in der Hand der Taliban verbracht hat, im US-Lazarett Landstuhl in Deutschland. Danach könnte ihm eine Untersuchung drohen. Kameraden hatten den 28-Jährigen beschuldigt, desertiert zu sein.

Vor allem aber US-Präsident Barack Obama steht in der Kritik politischer Gegner in den USA. Der Vorwurf: Er habe mit dem eisernen Prinzip der USA gebrochen, nicht mit Terroristen zu verhandeln. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, Mike Rogers, sieht in der Entscheidung Obamas eine Gefahr für US-Soldaten "über Jahre hinweg". Zudem gibt es Ärger, weil der Kongress nicht vorab über den Deal informiert worden war. Die Republikaner bemängeln einen Bruch der Verfassung. Verteidigungsminister Chuck Hagel sagte hingegen: "Von einem Rechtsbruch kann keine Rede sein."

Nicht zuletzt schäumt aber auch die Regierung in Kabul über den Deal zwischen den USA und den Taliban, den das Emirat Katar vermittelt hatte. Die afghanische Regierung hatte sich bereits in der Vergangenheit wiederholt durch direkte Kontakte zwischen den USA und den Taliban übergangen gefühlt. Den jetzigen Austausch von fünf Guantanamo-Insassen gegen einen US-Soldaten bezeichnete das Außenministerium in Kabul nun als möglichen "klaren Verstoß gegen internationale Gesetze". Kabul meint damit die an die Freilassung geknüpfte Bedingung, dass die fünf einst hochrangigen Taliban für ein Jahr Katar nicht verlassen dürfen. Gemäß Völkerrechts dürfe "keine Regierung den Bürger eines Landes als Gefangenen an einen Drittstaat" ausliefern.