Ägypten: Islamisten in 2. Wahlrunde vorne

Es sind die ersten freien Wahlen seit der Revolution und dem Sturz Mubaraks – und es wird immer deutlicher: Die Islamisten profitieren am meisten von der neuen Freiheit in Ägypten. Wie die Wahlkommission am Samstag in Kairo bekanntgab, baute die Muslimbruderschaft bei der Wahl der Direktkandidaten ihren Vorsprung aus der ersten Wahlrunde weiter aus, ebenso die Salafisten. So konnte die Partei "Freiheit und Gerechtigkeit" der Muslimbrüder 35 der 60 der in dieser Wahlrunde vergebenen Sitze für sich gewinnen. Die Nur-Partei der Salafisten ("Partei des Lichts") kam auf 13 Sitze. Die restlichen Sitze verteilten sich auf andere Parteien.



Auch bei der Listenwahl erhielten die Muslimbrüder mit mehr als vier Millionen (36,3 Prozent) mit Abstand die meisten Stimmen. Die Nur-Partei erhielt 28,8 Prozent. Die liberalen Parteien - die traditionelle Wafd und der Ägyptische Block - schnitten mit 9,6 und sieben Prozent deutlich schwächer ab. Die Wahlbeteiligung lag mit rund 11,2 Millionen Stimmen bei 43 Prozent.