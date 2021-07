Islamisten-Attacken gegen Kopten

Schwester Maryam fragte einen Armeeoffizier, warum die Soldaten ihnen nicht zu Hilfe gekommen seien. Er antwortete, die Armee habe gewusst, dass diese Angriffe kommen würden. Aber die Soldaten wurden woanders hinbeordert, mussten den Suez-Kanal und die Grenzübergänge schützen.

In Kairo ist die Lage vergleichsweise ruhig. Aber auch hier gab es Überfälle auf einige Kirchen und einige koptische Geschäfte. Nur ein paar Kilometer von Hani Wahdas Wohnung entfernt ist ein Geschäft vollkommen ausgebrannt. Auch wenn die Meldungen von Angriffen auf Kirchen inzwischen allmählich abflauen, können sich die Kopten im Moment nur in Kairo einigermaßen sicher fühlen.

Mina Magdy Elkess ist Augenarzt und lebt in der Hauptstadt. Er ist wütend und traurig über das, was im Moment passiert. Aber Angst vor Angriffen hat er nicht. In Kairo sei die Bildungsrate höher und deswegen müsse er keine Diskriminierung befürchten, glaubt er.

Teile seiner Familie leben allerdings in Minya im Süden des Landes. Um die muss er sich jeden Tag sorgen. „Dort wurden 20 Kirchen niedergebrannt. Die Kirche, in der meine Tanten und Cousins immer gingen, ist komplett abgebrannt. Meine Verwandten trauen sich kaum noch aus ihren Häusern, weil es einfach nicht mehr sicher ist.“