Ägypten: Großdemo vor Präsidentenwahl

Nach dem Rundumschlag der ägyptischen Wahlbehörde standen die Zeichen auf der Kairoer Tahrir-Platz am Freitag wieder auf Sturm. Neben neun anderen Bewerbern wurde auch der radikale Salafisten-Prediger Hazem Salah Abu Ismail von der Präsidentenwahl am 23. und 24. Mai ausgeschlossen. Am Freitag kamen auf dem symbolträchtigen Platz Tausende zur Großkundgebung „Verteidigung der Revolution in Ägypten“ zusammen – allen voran die Salafisten, die den Ausschluss ihres aussichtsreichen Spitzenmanns nicht hinnehmen wollen.

Eine islamische Revolution werde Ägypten überrollen, drohte Abu Ismail, dessen Mutter offenbar einen amerikanischen Pass hatte – ein Verstoß gegen das ägyptische Wahlrecht. Der Ausschluss führte zu wüsten Beschimpfungen, Verschwörungstheorien und zu Sitzstreiks Hunderter bärtiger Männer und verschleierter Frauen vor dem Büro der Wahlkommission. Die Demonstration nach dem Freitagsgebet wurde genutzt, um Stimmung zu machen: Während die Jungrevolutionäre des Arabischen Frühlings auf den Tahrir-Platz strömten, um gegen die anhaltende Herrschaft des Obersten Militärrates zu protestieren, marschierten die Islamisten mit Saudi-Fahnen auf und skandierten radikal-religiöse Slogans.