Abzug vom Hindukusch: Bye-bye Bastion

Die britische und die US-Armee haben offiziell ihren 13 Jahre dauernden Einsatz in Afghanistan beendet. Am Sonntag wurden in der südlichen Provinz Helmand die beiden benachbarten Camps Bastion ( Großbritannien) und Leatherneck ( USA) an die afghanische Armee übergeben. Bis zuletzt war die Region Helmand Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen afghanischen sowie ausländischen Soldaten und den Taliban. Bis Jahresende wird der Einsatz der NATO-Truppe ISAF vollständig beendet sein. Einzelne Staaten, wie die USA, Großbritannien oder Deutschland, werden aber kleine Kontingente in Afghanistan behalten, jedoch auf Basis bilateraler Abkommen und mit den Kernaufgaben Beratung und Ausbildung.